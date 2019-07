La Lega B premia la tifoseria più corretta. Il Lecce chiude in ultima posizione

Oltre la classifica che ha portato il Lecce in Serie A, ce n'è un'altra nella quale i giallorossi sono il fanalino di coda. La Lega B ha infatti pubblicato la classifica per il "Premio Rispetto - Fair Play", speciale riconoscimento alla tifoseria più corretta del campionato scorso. Considerato che la classifica tiene conto esclusivamente dei provvedimenti disciplinari adottati per il comportamento dei tifosi, il Lecce ha concluso la sua stagione in ultima posizione. I vincitori per correttezza sono stati i tifosi del Carpi.

Questa la classifica finale:



1) CARPI 00,00

2) CITTADELLA 00,05

3) PERUGIA 00,07

4) PADOVA 00,09

5) PALERMO 00,14

6) SPEZIA 00,14

7) VENEZIA 00,14

8) CROTONE 00,33

9) CREMONESE 00,36

10) ASCOLI 00,42

11) SALERNITANA 00,45

12) HELLAS VERONA 00,56

13) BRESCIA 00,58

14) COSENZA 00,87

15) FOGGIA 00.88

16) BENEVENTO 01,02

17) PESCARA 01,04

18) LIVORNO 01,14

19) LECCE 02,37