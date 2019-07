Misterioso incendio nel parcheggio dell'autosalone, distrutti tre mezzi

Il rogo in via Santa Maria di Leuca a Ruffano. Indagano i carabinieri.

Un incendio, forse dii natura dolosa, ha distrutto tre auto parcheggiate all'interno del piazzale di una rivendita di Ruffano in via Santa Maria di Leuca. Il rogo è divampato nella notte e ha richiamato sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Tricase che sono riusciti, non senza difficoltà, a circoscrivere l'incendio evitando che intaccasse anche gli altri mezzi parcheggiati vicino. Data la natura dell'incendio sono intervenuti sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire cosa sia accaduto.



Immagine di repertorio