La top 10 delle migliori destinazioni gastronomiche: la prima è salentina

E' salentina la destinazione gastronomica dell'estate 2019. The Fork, il famoso portale che permette di prenotare in oltre 60.000 ristoranti nel mondo di cui 17.000 in Italia, ha stilato una speciale classifica. Si tratta di località che, secondo i dati storici dell’app, registrano il maggior incremento di prenotazioni nei mesi estivi rispetto a quelli invernali.

Prima, sia a livello nazionale che europeo, è Gallipoli.

A seguire, nella classifica nazionale, ci sono Positano, Alghero, Olbia, Taormina, Agrigento, Siracusa, Trapani, Matera e Sorrento.

Nella classifica delle migliori destinazioni gastronomiche in Europa, dopo Gallipoli troviamo Positano, Alghero, Olbia, Taormin,Ibiza, Albufeira, Almancil, Agrigento, Siracusa, Trapani, Matera, Sorrento, Lecce, San Sebastiàn, Cagliari, Quarteira, Marbella, Cannes, Palma de Mallorca.