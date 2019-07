Dieci migliori cocktail bar di Puglia, 2 in Salento: ecco quali

La top ten è stata stilata da Nick Difino, "foodj" che ha girato la Puglia in lungo e largo alla ricerca dei drink più gustosi.



Dal più noto mojito ai cocktail inediti dai gusti originali e raffinati: in Puglia cresce la generazione di bartender alla continua ricerca di ricette nuove e gustose. Ma dove bere il miglior cocktail in Puglia? I suggerimenti arrivano da Nick Difino, “foodj” che collabora con Repubblica Bari, che ha stilato una classifica dei 10 bar dove poter sorseggiare i migliori drink. Nella top ten regionale spiccano anche due locali salentini: "Andando a sud, abbasciu allu Salentu c'è Quantobasta che a Lecce è diventato il Sant'Oronzo dei bevitori. - scrive il foodj su Repubblica - Qualunque cosa leggiate su questo locale è vera, dalla più punk fino a quella del BarAwads 2015 come migliore cocktail bar d'Italia. L'atmosfera è quella di un buon luogo dove si pratica mixology. Questo è il momento giusto del "bolle a Trinidad" dice Bruno Melorio, il suo creatore. Restando in provincia salentina, non si può non menzionare 1000 Misture di Casarano. Smooth jazz e divanetti in ambiente in stile anni Quaranta e Cinquanta perfettamente illuminato e drink list e atmosfera in linea con l'esperienza complessiva."