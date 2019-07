Esplodono bombe gpl in un box, notte di paura a Taurisano

Al lavoro per ore i vigili del fuoco. Le fiamme hanno distrutto un camion fast-food e danneggiato il garage.

Paura nella notte a Taurisano per una violenta esplosione che ha distrutto un box dove era parcheggiato un furgoncino fast-food. Le fiamme di natura accidentale hanno intaccato le tre bombole gpl custodite nel furgoncino facendo scattare la violenta deflagrazione che ha messo in allarme tutto il vicinato. In via Ugento sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli e Tricase che hanno dovuto lavorare a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile, fortemente danneggiato. Per sicurezza le famiglie che abitano nella struttura hanno atteso in strada lo spegnimento delle fiamme. Per fortuna, oltre agli ingenti danni, nessuno ha riportato ferite.