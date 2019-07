Veronica Giannone espulsa dal gruppo M5S alla Camera: "Gravi violazioni dello Statuto"

Insieme alla leccese anche la collega siciliana Gloria Vizzini.



La parlamentare leccese Veronica Giannone è stata espulsa dal gruppo del Movimento Cinque Stelle alla Camera insieme alla collega Gloria Vizzini.

La decisione è stata ufficializzata ieri sul Blog delle Stelle: “Questa decisione è stata presa a seguito delle segnalazioni delle ripetute violazioni dello Statuto e del Codice Etico del MoVimento 5 Stelle e dello Statuto del Gruppo Parlamentare del MoVimento alla Camera – si legge sul blog - risultano gravissime le assenze alle votazioni finali di vari provvedimenti fondamentali, condivisi e sostenuti dal nostro Gruppo Parlamentare.

A questo si aggiungono le votazioni in difformità dal Gruppo di numerosi emendamenti contrari alla linea politica del Movimento e per le quali entrambe hanno ricevuto un richiamo formale, la partecipazione in conferenze stampa gravemente lesive dell’immagine del MoVimento, oltre che la mancata restituzione forfettaria dal mese di ottobre 2018 a cui sono tenuti per regolamento tutti i parlamentari eletti del MoVimento 5 Stelle”.

L'espulsione di Vizzini e Giannone segue quella della senatrice Paola Nugnes, avvenuta la scorsa settimana.

Entrambe, Vizzini e Giannone, non avevano votato il Decreto Sicurezza e avevano sottoscritto una lettera per la modifica della legge. Giannone era anche intervenuta più volte su Tap, promuovendo qualche giorno fa una conferenza stampa alla Camera con il sindaco Marco Potì su un nuovo esposto alla Procura di Lecce.