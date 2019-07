Impresa di Fabbiano a Wimbledon: il pugliese batte il numero 6 del mondo

Il tennista di San Giorgio Jonico ha giocato una partita di grandissima intensità aggiudicandosi il match al quinto set.



Essere nel tabellone principale del più prestigioso torneo del mondo era già una bella soddisfazione, ma il primo turno sembrava davvero proibitivo. Invece ieri Thomas Fabbiano, tennista pugliese di San Giorgio Jonico, ha sorpreso tutti. Un'autentica impresa quella che lo ha visto prevalere su Stefanos Tsitsipas, il numero 6 delle classifiche Atp. Fabbiano, dopo aver giocato un match di altissimo livello, è riuscito ad avere due occasioni per chiudere la partita già nel quarto set. Tuttavia, non perdendo la concentrazione, ha giocato un grandissimo quinto set aggiudicandosi infine l'incontro per 6-4, 3-6, 6-4, 6-7, 6-3. Al secondo turno sui verdi campi inglesi lo attende il "bombardiere" croato Ivo Karlovic.