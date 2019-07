Capossela, concerto benefico anti-xylella per onlus leccese

Un evento unico in programma sabato 13 luglio a Tiggiano.

Un concerto benefico anti-xylella per raccogliere fondi in favore di una onlus leccese: s’intitola "Planctum per alberi uomini e bestie" l’evento unico, in programma il 13 luglio, a Tiggiano, che porta la firma di Vinicio Capossela, cantautore tra i più ispirati della musica italiana e recente vincitore della “Targa Tenco”, che dedicherà un live per gli ulivi, organizzato dalla onlus 'Save the olives', impegnata contro la Xylella fastidiosa nella campagna per gli innesti con varietà resistenti su ulivi monumentali.