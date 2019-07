Tenta suicidio ingerendo farmaci: badante salvata in extremis da 91enne

Grazie all’intervento dell’uomo che assisteva una 37enne è sopravvissuta al proprio gesto disperato.

Disperata ha tentato di farla finita ingerendo farmaci ma a salvare la vita di una donna 37enne, una badante rumena, ci ha pensato l’anziano novantunenne, che stava assistendo: accade a San Pietro Vernotico, nel brindisino, dove la vicenda si è conclusa col lieto fine, grazie alla prontezza di riflessi dell’uomo, che si è accorto di quanto stava accadendo in casa sua.

La donna, infatti, si era presentata come suo solito per assistere l’anziano, sparendo, a un certo punto, dalla vista dell’uomo per appartarsi in una stanza e provare a farla finita in un momento di disperazione ricorrendo a un mix di farmaci. L’uomo, insospettito dal silenzio della 37enne, ha fatto irruzione nella stanza, trovando la donna priva di sensi ed allertando prontamente i soccorsi.