Ex Ilva, nessun accordo tra azienda e sindacati. Parte la cassa integrazione

Non è stato trovato l’accordo tra l’azienda e i sindacati, in attesa del confronto col governo. Il 4 sciopero nello stabilimento.

Nessun accordo tra ArcelorMittal, il gruppo che ha acquisito l’ex Ilva di Taranto, e i sindacati in merito al ricorso alla Cassa integrazione ordinaria, annunciata dall’azienda, per quasi 1400 lavoratori dello stabilimento siderurgico pugliese per le prossime 13 settimane.