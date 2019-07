In quattro si svincolano. Occhi puntati su un difensore del Sassuolo

Ai saluti Bovo, Marino, Di Matteo e Arrigoni. Proseguono le manovre in entrata.

Con l’inaugurazione della stagione agonistica 2019/20 si apre anche ufficialmente la finestra di calciomercato estivo per le società di Serie A, periodo che si chiuderà il 2 settembre alle ore 20.

La sessione invernale, invece, aprirà i battenti il 2 gennaio per chiudersi il 31, sempre alle 20. Entro il 31 marzo prossimo, poi, sarà sempre possibile ingaggiare svincolati o calciatori che abbiano sciolto il proprio contratto durante una delle due sessioni di calciomercato.

Il 30 giugno appena trascorso è anche l’ultimo giorno di contratto per alcuni elementi che non faranno parte della rosa del Lecce per la prossima stagione. Si tratta di Cesare Bovo, Antonio Marino, Luca Di Matteo e Andrea Arrigoni. Il primo potrebbe anche entrare a far parte dello staff tecnico di mister Liverani.

Dopo aver ufficializzato, nello scorso weekend, gli ingaggi di Benzar e Shakov, il ds Meluso tiene sempre viva la speranza di chiudere col Besiktas per l’attaccante Yilmaz che preme per liberarsi dal suo club e per misurarsi per la prima volta in carriera nella Serie A italiana. Sempre in stand-by l’altra trattativa turca col Bursaspor per il difensore Ersoy.