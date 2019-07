Da Corfù a Otranto in kayak: il magistrato tenta la nuova impresa

Simone Purgato, magistrato bolognese con la passione per lo sport, tenta una nuova impresa con il kayak.

Partirà questa notte da Corfù per raggiungere Capo d’Otranto e affrontare una traversata che potrebbe rappresentare la sua nuova impresa: è questa la nuova sfida di Simone Purgato, magistrato 55enne di Bologna, con la passione dello sport.

Nella mattinata di oggi, con l’aiuto di un gruppo di amici e sostenitori, si è trasferito a Corfù, dove attorno alle 22, cercherà di fare ritorno nel Salento, partendo da punta di Agios Stefanos (Santo Stefano) raggiungendo Capo d’Otranto in circa 18 ore, nel pomeriggio di domani, dopo un percorso di 105 km di mare aperto e quasi sempre mosso. Saranno decisive le condizioni meteomarine.