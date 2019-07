Aqp lavora sulla rete idrica dell'Arif a Frigole

Un primo intervento è stato eseguito sabato scorso. Oggi, avviato un ulteriore intervento su una grave perdita idrica.

Acquedotto Pugliese ha effettuato l'intervento di riparazione della perdita nella rete che serve l'abitato di Frigole, in provincia di Lecce, pur non essendo di propria competenza, in quanto trattasi di Acquedotto rurale gestito dall’ Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF). Le squadre di AQP sono anche oggi a lavoro per intervenire su una grave perdita idrica sulla rete ARIF, su via Giacomo Bove, nei pressi di un canale di bonifica.

Vista la particolare situazione igienico sanitaria creatasi e la possibilità di intervento immediato garantito da Aqp, i lavori sono stati avviati sabato 29 giugno su richiesta del Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, e sono stati terminati nell’arco di due ore.