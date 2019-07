Macchie nel mare? AQP chiarisce: "Il depuratore di Gallipoli funziona correttamente"

L'ente difende il lavoro svolto per garantire la depurazione delle acque e la sicurezza della balneazione.

Le macchie scure nel mare di Gallipoli non hanno nulla a che vedere con il depuratore. Lo afferma in una nota Acquedotto Pugliese che informa che il depuratore consortile di Gallipoli funziona correttamente e rilascia acque chiare e inodore, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente. Lo confermano i continui controlli sia interni che delle autorità preposte eseguiti sull’impianto. “Acquedotto Pugliese – dichiara Simeone di Cagno Abbrescia, Presidente di Acquedotto Pugliese - è fortemente impegnata a garantire un livello di depurazione adeguato ai territori serviti. Teniamo alle nostre comunità, ai nostri mari; a Gallipoli, come su tutte le coste pugliesi, lavoriamo per tutelare la qualità delle acque di balneazione. La depurazione è una risorsa per il territorio, soprattutto grazie al riuso in agricoltura che a Gallipoli è una opportunità reale”.

Nell’impianto è stato inoltre installato un sistema di videosorveglianza che registra costantemente le acque in uscita. Un strumento che garantisce il monitoraggio in tempo reale delle acque.