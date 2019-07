Navette per il mare: a Campi avviato il servizio di trasporto pubblico

Le destinazioni saranno Torre Lapillo, Porto Cesareo e Casalabate, con una frequenza di tre volte a giorno.



Navette per il mare: a Campi al via il servizio pubblico per l'estate 2019. Durante la riunione di Giunta di giovedì scorso, l’amministrazione ha deliberato riguardo all’attivazione del servizio di trasporto versoPorto Cesareo, Torre Lapillo e Casalabate.

Un servizio molto importante per chi ha difficoltà a raggiungere autonomamente le località balneari limitrofe e per i tanti giovani residenti nel comune.

Per ogni marina ci saranno, giornalmente, tre corse per l’andata e tre per il ritorno (solo verso Casalabate le tratte domenicali saranno 2 per l’andata e altrettante per il ritorno).

Il punto vendita dei biglietti di viaggio è l’edicola di “Palazzo Antonio” presso Piazza Libertà n.23.