Violento scontro tra auto e ambulanza, donna sbalzata dall'abitacolo

Paura a mezzogiorno per l'incidente all'incrocio tra viale Foscolo e via di Pettorano.

Paura sulla circonvallazione per un incidente che ha coinvolto, poco dopo le 12, un'auto e un'ambulanza del 118.

Il mezzo di soccorso procedeva lungo viale Foscolo, quando all’incrocio semaforizzato con via di Pettorano ha impattato violentemente con un Fiat Doblò, che proveniva da via Vecchia Frigole. Sembra che all'origine dello scontro possa esserci stata la velocità dell'ambulanza e che questa, per sveltire i tempi di soccorso, possa essere passata con il rosso.

Nel terribile scontro sono rimasti feriti un operatore sanitario e una donna, sbalzata dall’abitacolo della propria vettura. A soccorrere la donna, sono stati gli automobilisti che hanno assistito alla scena. Per fortuna, all’arrivo di una seconda ambulanza, i sanitari hanno riscontrato come le ferite dei soggetti rimasti coinvolti nell’incidente non fossero gravi: i tre sono giunti al “Vito Fazzi” in codice giallo e verde.