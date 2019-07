Mancano i medici, ma un concorso taglia fuori migliaia di giovani

Sta facendo discutere il paradosso della sanità italiana in cui tantissime nuove leve non possono “entrare in specialità”: i posti restano vacanti e si ricorre ai medici stranieri, oppure ai pensionati. Il professore Alessandro Carriero ha lanciato il suo appello alle istituzioni, ma la verità è che nessuno vuol mettere i soldi per pagare la borsa specializzazione a tutti i medici che ne hanno diritto .



“Carissimi oggi per tutti noi accademici è un giorno triste. Infatti martedì ci sarà un concorso per entrare in specialità: sono attesi 20.000 medici che parteciperanno per 8000 posti. Il risultato sarà che 12000 nostri allievi laureati rimarranno senza specializzazione, intanto le regioni si preparano ad assumere medici specialisti dall’estero, a risolvere la carenza con i medici militari (non so neanche se ci sono specialisti militari) ed a richiamare i pensionati. Questo è il delirio della razionalità e un insulto all ‘intelligenza”. In mattinata, il professor Alessandro Carriero, ordinario di Radiologia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale (UPO) fa girare questo messaggio, rabbioso e gonfio di amarezza per un’intera generazione di medici che sta incontrando ostacoli insormontabili e che spesso viene confinata in un limbo. “Distruggere ed umiliare la cultura dei nostri giovani medici laureati per incapacità a gestire il loro futuro è il peggior danno che una nazione può fare ai propri figli: la vergogna della vergogna!”. Il paradosso si può leggere con chiarezza: non ci sono i soldi per far entrare tutti, ma poi le regioni dovranno metterli fuori per coprire i posti vacanti con medici stranieri e pensionati. La carenza di medici nel Servizio sanitario nazionale non è un problema da sottovalutare: il percorso di formazione degli specialisti è organizzato in maniera tale che non ci sono abbastanza assunzioni per rimpiazzare chi continua ad andare in pensione. Molise e Veneto hanno già autorizzato le assunzioni a tempo determinato di medici in pensione per rimediare alla mancanza di personale. Un vero è proprio sfregio alle nuove generazioni che vengono confinate in attese lunghissime e che continuano a perdere l’occasione di specializzarsi e fare pratica. La ministra Giulia Grillo sta cercando di porre rimedio all’emergenza e di riformare il sistema, ma la sanità è già con l’acqua alla gola sul piano dei numeri.

LA CARENZA DI MEDICI

Medici di famiglia e specialisti che lavorano negli ospedali sono sempre di meno. L’accesso alla professione per le due categorie è diverso: i medici specialisti per diventare tali devono riuscire a vincere un concorso nazionale del ministero dell’istruzione e ottenere una borsa di studio per praticare una specializzazione in ospedale e, una volta specializzati, possono partecipare ai concorsi per essere assunti a tempo indeterminato negli ospedali. La trafila è lunga. Il sindacato di medici ANAAO prevede che nel 2025 ci saranno 16.700 medici specialisti in meno: ne risentiranno soprattutto medicina d’urgenza, cardiologia, pediatria, anestesia, rianimazione, chirurgia generale e medicina interna. In Italia, sempre secondo il sindacato del medici, ci sono 10 mila posti da medico specialista scoperti. La Puglia, insieme alla Sicilia, Piemonte, Toscana e Lombardia, risente di più della mancanza di medici, con 1.686 unità in meno. A questa situazione si è arrivati per colpa degli anni della spending review: nel 2007 la legge finanziaria impone un tetto di spesa alle regioni per il personale sanitario. Ed allora che sono cominciati tutti i problemi: impedendo di fare assunzioni è aumentata l’età media dei medici che era già avanzata rispetto alla media europea. L’Italia è il paese europeo con i medici più anziani. Un altro problema è rappresentato dall’imbuto formativo che seleziona solo una parte dei medici dilatando i tempi, senza contare l’assurdità del numero chiuso a medicina, con test che sicuramente non sono adatti a selezionare i più portati alla professione medica. Siccome spesso la questione riguarda i soldi che deve mettere lo Stato per le borse di studio di specializzazione, alcune regioni, per allargare il numero, avevano chiesto di poter finanziare la formazione a proprie spese. Ma si creerebbe un percorso formativo diverso da quello regolato dal concorso nazionale.

L’EMERGENZA ALLO STUDIO DEL MINISTRO: “FORMIAMO BRAVI MEDICI CHE SCAPPANO ALL’ESTERO”

Ai nostri giovani medici mancano le opportunità, non la preparazione, che è di ottimo livello. Il nostro Sistema Sanitario è al collasso a causa, tra l’altro, di una grave crisi per la carenza di Risorse Umane.

In Italia si laureano circa 10.000 Medici ogni anno, con un impegno di spesa da parte del nostro Stato pari a circa 200.000 euro per ogni Medico Laureato.

Dopo la Laurea, di fatto, si assiste ad una situazione paradossale che, secondo i sindacato vedrà, nel 2019, la disponibilità di 7.900 posti in specialità (grazie alla sensibilità dimostrata dall’ attuale compagine governativa che ha aggiunto altri 900 posti ai 7000 disponibili nel 2018, con un incremento di circa il 20-30% ) , ma che deve dar contezza di un pregresso ‘imbuto formativo’.

Infatti è impellente la necessità di assicurare la Specializzazione ad altri 10.000 Giovani Medici Italiani, già abilitati negli anni precedenti, a cui è, di fatto, negata la Specializzazione e di conseguenza una crescita professionale indispensabile per poter accedere, con le attuali leggi, ai concorsi pubblici. È come avere una bella macchina senza trovare i soldi per la benzina.

Il problema di fondo è rappresentato dalla carenza di fondi destinati a finanziare, una tantum, le borse di Studio necessarie per dare l’opportunità a tutti i giovani medici di conseguire la specializzazione, secondo le proprie aspirazioni, che, comunque, devono essere ancorate alle reali opportunità di lavoro e alla carenze oggettive e programmabili del nostro Sistema Sanitario.

Il paradosso è che (a causa dei futuri pensionamenti calcolati e programmabili, della migrazione dei Nostri Giovani Medici richiestissimi all’estero, in particolare nel Regno Unito, in Germania, in Svizzera ed in Francia, e della disaffezione verso il nostro Sistema Sanitario Nazionale), nel 2025 è stata calcolata la carenza di 16.500 medici specialisti, che ci obbligherà ad importare Medici dai più disparati Paesi, a richiamare medici in pensione, a chiudere presidi sanitari operanti su territorio.

La problematica diventa dramma nel momento in cui l’osso duro della carenza di specialisti intacca il cuore dell’ Assistenza Sanitaria, che è rappresentato dai medici di Medicina Generale, dalle Specializzazioni di Pediatria, di Anestesia, di Medicina d’Urgenza, di Geriatria, di Radiologia, di Chirurgia e altro.

I recenti concorsi banditi, anche a tempo indeterminato, spesso vanno deserti e/o non coprono i posti disponibili nel bando; una delle Regioni che, più d’ogni altra, sta soffrendo questa situazione è il Veneto, in cui esiste una carenza riconosciuta di circa 1295 medici specialisti e sono state calcolate 357 posizioni , spesso strategiche (Anestesia e Rianimazione, Medicina d’Urgenza, Radiologia, etc), non ancora coperte. Il paradosso è che per coprire la falla si fanno Convenzioni Internazionali con Università di altri Paesi per portare Medici Stranieri a lavorare in Italia, mentre i nostri medici che non vanno via sono relegati a lavori di serie B, perché privi di specializzazione.

Alcune regioni italiane hanno approvato (o lo faranno prossimamente) un provvedimento che consentirà alle Aziende Sanitarie di stipulare contratti di lavoro autonomo con medici già in pensione.



“Di fatto si sta pagando la scellerata politica formativa post laurea degli anni passati, la disattenzione dei precedenti governi al grido di allarme che, più volte, le Associazioni Mediche hanno lanciato, la errata programmazione e la esistenza passata di Osservatori Nazionali che, hanno preso alla lettera il loro compito Istituzionale di Osservare, senza essere parte attiva nella risoluzione del Problema” - protestano alcuni medici.



Gaetano Gorgoni