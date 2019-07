Iguana di oltre un metro a spasso da sola in città: proprietario nei guai

L'uomo, un 47enne di San Pietro Vernotico, è stato denunciato per detenzione illecita di un esemplare di “iguana iguana”.

In casa un'iguana di un metro e 20 centimetri: è stato denunciato un muratore di San Pietro Vernotico, per il reato di detenzione illecita di esemplari vivi di rettili e omessa osservanza delle prescrizioni per salvaguardare l’incolumità degli stessi. Nel primo pomeriggio di ieri l'uomo, 47 anni, e ha consentito che il rettile della specie “iguana iguana”, della lunghezza di 120 cm, si allontanasse dal luogo di custodia raggiungendo via XX Settembre, non adottando pertanto le dovute cautele finalizzate a preservare l’incolumità dell'esemplare. Nella circostanza, è stato accertato che il possessore deteneva illecitamente il rettile, in quanto opportunamente richiesto, è risultato sprovvisto della documentazione prescritta. L’esemplare è stato messo in sicurezza, sottoposto a sequestro penale e affidato in custodia al possessore di fatto.