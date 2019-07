Microtelefonini per i detenuti nelle suole delle scarpe: allarme a Borgo San Nicola

A lanciare l'allarme il sindacato della polizia penitenziaria: "Grave carenza di personale, a rischio la sicurezza in carcere".



Micro telefonini nascosti nelle suole delle scarpe per eludere i controlli nel carcere di Borgo San Nicola. E' quanto accaduto nei giorni scorsi nel penitenziario leccese durante la consegna dei pacchi familiari per i detenuti. A lanciare l'allarma è Ruggero Damato, segretario del sindacato di Polizia penitenziaria Osapp: "Nonostante turni massacranti che vanno dalle 8 alle 12 ore sia nel penitenziario leccese che presso il nucleo interprovinciale di Lecce traduzioni e piantonamenti, nei giorni scorsi durante la consegna dei pacchi di famigliari per i reclusi, con l'ausilio dell'apparecchio controllo raggi x sono stati intercettati e sequestrati due micro telefonini destinati ai reclusi".



Il segretario poi pone l'attenzione su una preoccupante carenza di personale, che aggrava una già presente situazione di pericolo per la sicurezza sia dei penitenziari che pubblica, viste le continue aggressioni nei confronti dei poliziotti da parte di reclusi e dei continui tentativi di evasione.