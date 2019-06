Famiglia con bambini in balia delle onde a Casalabate: salvati dal bagnino

In acqua si sono tuffati il bagnino e il titolare del lido "Mosquito".



Attimi di paura nel primo pomeriggio sulla spiaggia di Casalabate: un intera famiglia – padre, madre e due bambini – è stata salvata dal titolare e dal bagnino del lido Mosquito Beach. L'allarme è scattato quando alcuni bagnanti hanno notato che la famiglia era in balia delle onde a circa un centinaio di metri dalla riva. In pochi istanti, vedendo che i quattro bagnanti non riuscivano ad avere ragione della risacca, si sono gettati in mare il bagnino e il titolare del lido che li hanno aiutati a raggiungere la spiaggia. Per adulti e bambini per fortuna solo tanto spavento e nessuna conseguenza grave.