Storica impresa del Circolo Tennis "Mario Stasi": conquistata la serie A

Con la vittoria di oggi a Casale Monferrato la squadra leccese approda in A2.





Il circolo tennis “Mario Stasi” di Lecce conquista per la prima volta la A2 ed entra nella nella storia grazie al successo per 4-0 sullo Sport Club Nuova Casale Monferrato. In un circolo stracolmo di appassionati, con un tifo da stadio, i ragazzi capitanati da Andrea Trono si sono imposti nei quattro singolari, rendendo così inutile la disputa dei due doppi, dopo il 3-3 dell’andata. A dispetto del 4-0 finale, però, è stato un confronto molto equilibrato, con tutti e quattro i match finiti al terzo set. Il punto decisivo lo ha conquistato Agamenone, che sul 3-0 ha piegato la resistenza del forte italo-russo Eremin, dopo una lotta di 2h e 45’ resa ancora più dura dal caldo asfissiante.