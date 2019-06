"Solo una parola: vergogna". Emma si schiera con Carola e divide i fan

Con un post di Instagram la cantante salentina prende posizione sulla vicenda Seawatch.



“Solo una parola. VERGOGNA. Il fallimento totale dell’umanità. L’ignoranza che prende il sopravvento sui valori e sul rispetto di ogni essere umano. Stiamo sprofondando in un buco nero. Che amarezza”.

Emma Marrone pubblica su Instagram il video dello sbarco e del successivo arresto della capitana della Seawatch 2 Carola Rackete - in cui si sentono bene le urla e gli insulti nei confronti della volontaria tedesca - accompagnandolo con un commento fortemente critico. Una netta presa di posizione – come spesso ha fatto la cantante salentina – che ha spaccato in due i suoi fan divisi tra chi ha apprezzato il suo punto di vista su quanto accaduto e chi invece l'ha duramente criticata.