Avrà un figlio dal marito scomparso: il Tribunale dà l'ok all'utilizzo dell'embrione

La donna ha presentato ricorso contro il centro di crioconservazione che si opponeva all'utilizzo dell'embrione "congelato" quattro anni prima che il marito morisse.



Potrà utilizzare l'embrione conservato quattro anni fa e avere un figlio dal marito morto. La vicenda è raccontata oggi dal Nuovo Quotidiano di Puglia e riguarda una donna di un comune della provincia di Lecce che, ad un anno dalla scomparsa del marito, ha vinto la battaglia legale per l'utilizzo dell'embrione fecondato e “congelato” in un centro specializzato per la procreazione assistita. La coppia aveva deciso di avere un figlio quattro anni fa ma si erano presentate delle difficoltà e dunque si erano rivolti ad un centro per avviare il percorso di procreazione assistita.

I piani della coppia, che aveva già un altro figlio, sono stati stravolti dalla malattia: il marito si è infatti ammalato di tumore e, il progetto di allargare la famiglia è stato per forza di cose accantonato.

Fino alla prematura dell'uomo che ha spinto la moglie a esaudire il suo desiderio – e il loro – di diventare genitori per la seconda volta. La richiesta di utilizzare l'embrione fecondato è stata però respinta dal centro e la donna si è rivolta all'avvocato Tania Rizzo del foro di Lecce che è riuscita in pochi mesi, a far valere il diritto della donna alla maternità, davanti ai giudici del Tribunale di Lecce.

Il nodo da sciogliere era l’articolo 5 della legge sulla procreazione assistita secondo cui “possono accedere alle tecniche di procreazione assistita coppie maggiorenni entrambi viventi”. Il giudice Maria Gabriella Perrone ha però riconosciuto i principi etici sui quali si è basato il ricorso: il diritto di ogni donna alla maternità, quello dell’embrione già fecondato che per legge non può essere soppresso e la volontà del padre.

Si tratta del primo caso di questo tipo in Puglia e il terzo in Italia. Se tutto andrà bene il bambino nascerà nel 2020.