Torre Chianca, dopo le polemiche torna attivo il presidio del 118

A pochi minuti dall'inizio di una manifestazione di pacifica protesta, organizzata dall' Associazione Marina di Torre Chianca, sono arrivati mezzi e sanitari del 118 che si sono stabiliti nei locali adibiti ad ambulatorio.



Torna attivo il presidio del 118 a Torre Chianca. Dopo le polemiche per l'assenza di un presidio sanitario fisso nella marina leccese, inaspritesi a seguito della morte di un 66enne in spiaggia lo scorso 25 giugno, questa mattina un gruppo di persone era pronto a manifestre il suo dissenso. All'arrivo davanti ai locali fino all'anno scorso adibiti a stazione di primo soccorso, i manifestanti hanno però trovato mezzi di Primo Soccorso e sanitari che si sono stabiliti nell'ambulatorio.



"Siamo felici di questo risultato", dichiara il Danilo Biasco, presidente dell'Associazione Marina di Torre Chianca, promotrice del sit in - Un 'successo' che ha comunque il sapore amaro di una seconda morte per annegamento, dove i soccorsi sono dovuti partire da Lecce e solo dopo oltre 20 minuti sono giunti sul posto, quando ormai era troppo tardi".