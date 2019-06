Weekend fitto di ufficializzazioni: dopo Shakhov ecco Benzar

Nato nel 1992, di ruolo difensore, Benzar può vantare anche 11 presenze in Europa League e due nei preliminari di Champions League.



Dopo l’ingaggio del mediano ucraino Yevhen Shakhov, ufficializzato nella giornata di ieri, è arrivata poco fa la seconda ufficializzazione: il Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Romario Sandu Benzar, proveniente dal F.C. Steaua Bucarest. Il difensore romeno si è legato al club giallorosso con un vincolo di tre anni.

Nato a Timisoara nel marzo del 1992, 180 cm x 79 kg, esordisce calcisticamente nell’Academia Gheorghe Hagiprima di approdare nel settore giovanile della ViitorulCostanza, con cui vince il titolo nazionale esordendo in prima squadra. Nel 2017-18 passa alla Steaua, facendo, inoltre, tutta la trafile in nazionale rumena, dall’under 17 alla nazionale maggiore, con la cui maglia è sceso in campo 15 volte. Benzar ha all’attivo anche 11 presenze in Europa League e due nei preliminari di Champions League.