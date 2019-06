Market della droga alla periferia di Lecce: in carcere coppia di pusher

Nell'abitazine dei due giovani i carabinieri hanno rinvenuto marijuana, cocaina e 2 bilancini di precisione.

In casa un market della droga. Sorpresa per una coppia di giovanissimi pusher leccesi che ieri hanno visto bussare alla porta della loro abitazione i carabinieri del Norm di Lecce. Si tratta di Sergio Quaranta, 31enne, e di Veronica Carluccio, 27enne, entrambi domiciliati a Borgo Piave, arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. A termine della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto in casa 750 grammi di marijuana, 12 grammi di cocaina, 4 piante di marijuana e 2 bilancini di precisione. Il tutto è stato sequestrato dai militari operanti. Per i due spacciatori si sonoaperte le porte del carcere di Lecce.