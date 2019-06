Shock dopo la festa rionale: investe due donne e scappa via, una è gravissima

E' accaduto ieri sera a San Pietro in Bevagna, nei pressi di Manduria. Il conduecente è stato rintracciato e arrestato.



Investe due pedoni e scappa via. Shock a San Pietro in Bevagna, frazione di Manduria, dove ieri sera al termine di una festa rionale, un giovane alla guida di una Fiat Grande Punto ha travolto due donne che a piedi percorrevano una delle strade periferiche del centro abitato. Dopo averle investite, il pirata della strada è scappato via.



Una di loro, 52enne, è gravissima ed è ricoverata in Rianimazione presso l'ospedale Ss. Annunziata di Taranto in pericolo di vita. La seconda, 48enne, fortunatamente ha riportato feirte più lievi: trasportata in ambulanza presso l’ospedale di Manduria, è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.



Alcuni testimoni sono riusciti ad annotare il numero di targa dell’autovettura, fornendo poi ai carabinieri intervenuti una prima descrizione del conducente. Il conducente è stato quindi rintracciato presso la sua abitazione a Manduria: si tratta di un giovane 20enne del luogo, incensurato.

Il giovane, condotto in caserma veniva poco dopo dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari. Dovrà per il momento rispondere di lesioni personali gravissime ed omissione di soccorso in attesa di conoscere i risultati degli accertamenti sull’eventuale stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche o psicotrope.