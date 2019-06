Incendio a bordo, scattano i soccorsi ma è solo un'esercitazione

Operazione nella mattinata al largo di Brindisi: si è trattato di un’esercitazione antincendio.

Incendio a bordo sulla M/n Giuseppe Lucchesi, al largo di Brindisi, con in campo per i soccorsi i servizi tecnico nautici del porto, i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e il 118: non un rogo vero ma un’esercitazione antiincendio avviata dalla Capitaneria di Brindisi.

È stato il comando di bordo della motonave lucchesi a lanciare l'allarme, segnalando alla sala operativa della Capitaneria, il propagarsi di un incendio sul ponte 3 di centro della nave. Seguendo le previste procedure operative, sono state attivate prontamente le operazioni di soccorso, sotto il coordinamento della sala operativa, con l’invio di una motovedetta Cp 844 e del gommone A94; presente in zona anche la pattuglia terrestre dei vigili del fuoco che, con l'ausilio dei piloti portuali, degli ormeggiatori e del rimorchiatore Asmara, hanno simulato l'estinzione dell'incendio, finché il comandante della M/v Lucchesi non ha comunicato alla sala operativa che l'incendio era estinto, la temperatura era scesa e di conseguenza si procedeva ad aprire le stive.