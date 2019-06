Ancora roghi sparsi nel Salento: fiamme vicino a un distributore di carburante

Roghi sparsi nel Salento: le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti territoriali sono in azione per domare le fiamme divampate, ancora una volta, in diverse aree.

La situazione più preoccupante per ragioni di sicurezza è stata quella che ha riguardato l’incendio di sterpaglie e macchia lungo la provinciale che collega Otranto ad Uggiano La Chiesa, per la vicinanza nell’area di un distributore di carburante e Gpl.