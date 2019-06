Nasconde 9 dosi di cocaina nel guscio della chiave dell'auto: scoperto e arrestato

I carabinieri hanno scoperto lo stratagemma: dopo l’arresto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato rimesso in libertà.

Nasconde nove dosi di cocaina nel guscio della chiave d’accensione dell’auto ma lo “stratagemma” non resta inosservato e l’autore finisce in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: accade a San Vito dei Normanni, dove un 32enne del luogo, è stato arrestato dai carabinieri, nel corso di un controllo.

L’uomo si era avvalso del “guscio” della chiave di un’Audi, opportunamente modificato: i carabinieri se ne sono accorti e hanno ricollegato il tutto alla somma di 165 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento di attività illecita, rinvenute addosso all’uomo.