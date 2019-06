Aumenta la depressione, non i suicidi: cura con la medicina di precisione

I più importanti esperti di psichiatria si sono incontrati in una tre giorni leccese in cui sono state discusse tutte le novità terapeutiche, anche per la depressione post partum. Il male oscuro aumenta, il numero dei suicidi causato da questa patologia resta stabile anche in provincia di Lecce. C’è una buona notizia: Liguria e Puglia hanno un tasso inferiore di suicidi rispetto alle altre regioni italiane. Negli USA via libera al brexanolone per la depressione post-partum, ma è necessario il ricovero.

La depressione interessa il sistema immunitario, endocrino e il nostro organismo nel suo complesso, ma i farmaci non hanno lo stesso effetto su tutti i pazienti. Gli studi della medicina di precisione hanno fatto fare enormi passi in avanti. Il paziente depresso si cura adattando sul suo organismo la terapia e cercando di trovare i farmaci in grado di dare risposte positive. Ormai è chiaro che la depressione è un disturbo mentale comune: a livello globale soffrono di depressione più di 300 milioni di persone, in ogni età della vita. Basta constatare che in tantissime famiglie ci può essere un anziano affetto da depressione, un malato oncologico, un adolescente con questo problema, una neo mamma con depressione post partum, oppure dei soggetti che attraversano una fase difficile della vita. La depressione è più diffusa nel sesso femminile, probabilmente per un fattore ormonale. Nelle forme più severe e in assenza di trattamento la depressione può portare al suicidio: dobbiamo ricordare che è la principale causa di disabilità a livello mondiale. Tra tutte le malattie il “mal di vivere” è al primo posto nel generare costi per la società. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha più volte richiamato l’attenzione sull’importanza di prevenire e trattare la Depressione, ed ha lanciato nel 2017 la campagna di informazione “Depression. Let’s talk”. Oggi, però, esistono trattamenti efficaci e sostenuti da evidenze scientifiche: naturalmente, l’approccio è cambiato totalmente. Lo testimonia il fatto che all’interno del convegno internazionale “P4 PSYCHIATRY: A BRIDGE TOWARD THE FUTURE”, presso l’Istituto “Marcelline” (un evento che ha fatto diventare Lecce capitale della psichiatria per tre giorni) sono stati invitati autorevoli professori pionieri della medicina di precisione, che oggi si applica con ottimi risultati anche nella cura della depressione. Il professor Paolo Marchetti, Ordinario di Oncologia, ed il Prof. Maurizio Simmaco, Ordinario di Biologia Molecolare”, che abbiamo già intervistato per la nostra rubrica, hanno dato un grande contributo al convegno col loro intervento sulla “Medicina di precisione e prospettive di applicazione nelle neuroscienze: focus su depressione e schizofrenia”.

LA CHIUSURA DELLA TRE

Oggi si è svolta la giornata conclusiva del convegno internazionale di psichiatria, che ha visto salire in cattedra il professor Christoph Correll, Professore di Psichiatria presso le Università di New York e Berlino, e il professor Andrea Fagiolini, Ordinario di Psichiatria presso l’Università di Siena, Professore e ricercatore a Pittsburgh (USA), nonché cittadino statunitense per meriti clinici e scientifici. Fagiolini ha concluso i lavori congressuali parlando di attualità e prospettive future della Medicina P4 nella Depressione. “Siamo inondati da pazienti con depressione - afferma il professore - L’optogenetica potrà dare delle risposte in più: tecniche ottiche e genetiche di rilevazione, usate allo scopo di sondare i circuiti neuronali, potranno darci delle risposte importanti. Abbiamo trattamenti molto efficaci per la depressione, ma non abbiamo ancora l’equivalente di un antibiogramma per scegliere subito un nuovo trattamento. Mentre prima gli studi si concentravano di più sull’efficacia di una determinata medicina, oggi si concentrano sulle caratteristiche di un determinato paziente: si verificano le risposte al trattamento in base al grado di depressione. La maggioranza dei pazienti non rispondono al primo trattamento. Si stanno facendo passi in avanti studiando determinati soggetti con resistenze al farmaco. Negli USA è stato approvato l’uso di esketamina. La Fda ha dato il via libera all’uso di uno spray nasale a base di esketamina: un derivato della ketamina, in grado di alleviare i sintomi della depressione entro poche ore, per chi non ottiene risposte ai primi trattamenti.

Per la depressione post-partum è stato approvato il brexanolone, sostanza che deprime l'attività neuronale diminuendo entro 48 ore ansia e depressione nelle neo-mamme. L'infusione si può fare negli USA, ma è costosa e richiede il ricovero: viene somministrato per 60 ore continue per via endovenosa (in Italia non è stato ancora approvato). Ci sono tutta una serie di farmaci e terapie nuove che cominciano ad essere disponibili per combattere efficacemente la depressione. Sono stati fatti tanti passi in avanti e l’approccio è cambiato: si parte dallo studio dell’organismo del paziente”.

INTERVISTA AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE ASL LECCE, SERAFINO DE GIORGI

Questo convegno con la sua direzione scientifica è stato un ponte lanciato verso il futuro della Salute mentale, come recita il titolo...

“Il congresso ha fatto il punto sulle strategie per il trattamento moderno e personalizzato delle due più importanti dimensioni psicopatologiche: la Schizofrenia e la Depressione, con un approccio scientifico, organizzativo ed assistenziale mutuato dalla ‘Medicina delle quattro P’. La psichiatria con un lavoro di squadra multidisciplinare intende puntare su Prevenzione delle malattie mentali, Predittività, ossia dell’individuazione precoce di predittori biologici, clinici, psicologici, sulla Personalizzazione delle cure ma anche – e soprattutto – della Partecipazione dei Pazienti, così più consapevoli e responsabili, al progetto di cura”.

La medicina di precisione ha già rivoluzionato la psichiatria e il percorso di cura?

“Le terapie che vengono utilizzate nella psichiatria non sono ancora diverse e innovative. Quello che ci aiuta, grazie alle conoscenze che siamo sommando nel corso degli studi, delle ricerche e della pratica clinica, è sapere che possiamo utilizzare meglio gli strumenti terapeutici che abbiamo a disposizione. Non si tratta solo dei dosaggi, ma di tenere conto di quelle che sono le indicazioni e le controindicazioni, le collateralità e, soprattutto, la sicurezza del paziente, che dev’essere combinata con l’efficacia. Questo è l’obiettivo attuale è realistico. Gli altri obiettivi sono terapie personalizzate sempre più efficaci e prevenzione incisiva. Un approccio dinamico, insomma, che va oltre l’orizzonte della Psichiatria e si allarga all’Oncologia: l’area specialistica della Medicina in cui i progressi scientifici e terapeutici orientati alla Precision Therapy sono più evidenti e tangibili”

Oggi lo psichiatra che somministra farmaci si prende cura anche dell’equilibrio del microbiota, vero?

“Le malattie mentali sono malattie sistemiche, non sono malattie d’organo: coinvolgono tutto l’organismo. Vanno, a tutto tondo, a incrociare con il sistema complessivo, con l’organismo, non solo con un organo. Quindi, è importante tenere conto di tutto nel somministrare la terapia, compreso il microbiota intestinale”.

Cosa si può fare per intervenire tempestivamente su una depressione per prevenirla?

“La cosa più importante da fare per i non specialisti e per chi non è del settore e di rilevare il problema assieme alla persona che soffre e di rivolgersi al più presto a uno specialista. Intervenire al più presto è importante perché l’intervento precoce può aiutare il paziente a guarire prima. L’intervento precoce è predittivo di un intervento ben riuscito, di una prevenzione delle recidive e di una efficacia dello stesso intervento. In linea con le raccomandazioni e le linee guida, il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Lecce ha sviluppato un PDTA (Percorso Diagnostico–Terapeutico Assistenziale), avviando due programmi finalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza, alla formazione e aggiornamento del personale, e alla rilevazione dei pazienti con esordio psicotico che afferiscono alla rete dei servizi territoriali e ospedalieri”.

Qual è il polso della situazione qui in provincia di Lecce: la depressione è in aumento? Quali sono i dati sul numero dei suicidi?

“La depressione è in aumento in tutto il mondo: quindi aumenta anche in Italia, nella nostra regione e nella nostra Asl. Il tasso di suicidi si mantiene, grosso modo, costante. I dati epidemiologici ci dicono che la Puglia ha il più basso tasso di suicidi in Italia, insieme alla Liguria. È un dato importante e positivo”.