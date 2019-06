Colpo europeo per la mediana: ufficiale l'acquisto di Shakhov

Campione di Grecia in carica, il gigante ex Paok Salonicco ha firmato per due stagioni con opzione per la terza.

Primo colpo di caratura europea per il Lecce in Serie A. E’ ufficiale l’arrivo di Yevhen Shakhov, mediano di quantità e qualità che potrà dare esperienza e vigore alla mediana di mister Liverani. L’ucraino, campione di Grecia in carica, è stato acquistato a parametro zero dal Paok Salonicco.

Di seguito il comunicato ufficiale del club giallorosso:

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yevhen Shakhov, nell’ultima stagione al Paok Salonicco. Il centrocampista ucraino classe ’90 ha sottoscritto un accordo biennale con opzione per l’anno successivo. Campione di Grecia con il PAOK nella passata stagione, per tre anni consecutivi (2017, 2018, 2019) ha vinto la Coppa di Grecia, collezionando in tutto 8 presenze nella fase qualificazione della Champions League e 4 nell’ultima edizione di Europa League. Dopo tutta la trafila nelle nazionali giovanili ucraine (Campione d’Europa U19 nel 2009) il centrocampista ha esordito nel 2016 nella nazionale maggiore totalizzando 5 presenze e 1 gol messo a segno nella gara contro la Serbia”.