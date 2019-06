Tennis, Maglie ospita Junior Acicastello per l'ultima dei playout

Nel campionato serie B 2019, il Ct Maglie ospita i catanesi dello Junior Acicastello nell'ultima partita dei playout. Baglivo: “Dalla squadra massimo impegno fino alla fine”.

Domenica 30 giugno, alle ore 10, sfida casalinga per i ragazzi della seconda squadra del CT Maglie, che ospita i catanesi dello Junior Acicastello, nella partita di ritorno dell'ultima sfida playout per la serie B.

Nell'andata i magliesi hanno vinto per 5 a 1 rendendo meno difficile l'incontro di ritorno perché basterà vincere due incontri, sui sei della giornata, per chiudere il campionato con la conferma della serie B anche per l'anno prossimo.

Il CT Maglie, seppur avvantaggiato, non dovrà comunque lasciare nulla al caso e schiererà la propria migliore formazione confermando i giocatori che hanno vinto domenica scorsa. Capitanati da Mattia Leo e Marco Cezza saranno a disposizione Erik Crepaldi (2.3), Giorgio Portaluri (2.4), Mattia Bellucci (2.3), Daniele Iamunno (2.4), Gabriele Frisullo (3.1), Alessio Giordano (3.1), Luigi Corrado (3.2) e Marco Baglivo (3.3). Con la supervisione del tecnico Michele Pasca.

Lo Junior Acicastello ha a disposizione Juan Cruiz Aragone (2.1), Stefano Platania (2.4), Eros Siringo (2.4), Alessio Siringo (2.4), Danilo Platania (2.5), Giuseppe Ricciardi (2.6), Orazio Giuffrida (3.1) e Matteo Riccardo Rizzo (4.4).

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Anche se sulla carta partiamo con un buon vantaggio dobbiamo fare sempre attenzione alla squadra siciliana che farà l'impossibile per ribaltare il risultato dell'andata. Non possiamo sbagliare e, per questo, alla squadra chiedo il massimo impegno fino all'ultimo incontro anche per dare soddisfazione a tutti i nostri tifosi, che hanno finora sostenuto i nostri ragazzi, e che sono pronti a festeggiare”.