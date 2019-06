Anna Foglietta saluta Otranto: "Arrivederci splendida gente, viva lu Salentu"

L'attrice Anna Foglietta , nel Salento per girare l'ultimo film di Carlo Verdone, ha voluto dedicare - prima di ripartire - un post su Facebook dedicato alla sua permanenza salentina.

"Arrivederci splendida Otranto.. splendido Salento - ha scritto sul suo profilo social - arrivederci splendida gente.. ci avete accolto con generosità e discrezione.. sono stata in pace e non lo dimenticherò.. un abbraccio forte a tutte le persone che ho conosciuto e che a modo loro hanno contribuito a rendere il soggiorno mio e della mia famiglia una splendida esperienza non solo professionale ma anche umana. Viva lu Salentu".