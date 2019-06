Il Salento "respira" ma da domani temperature in aumento

Come annunciato giorni fa, quest'ultimo sabato del mese di giugno sarà caratterizzato da infiltrazioni di aria più fresca in arrivo dai Balcani e legate ad una profonda circolazione ciclonica, Otto, attualmente collocata sui settori occidentali russi.

Lo scenario barico europeo è comunque dominato da una vasta figura altopressoria, Vera, di matrice nord-africana, sul cui bordo più occidentale scorrono ancora masse d'aria roventi in arrivo direttamente dal deserto del Sahara.

Ancora più ad ovest, sull'Oceano Atlantico, notiamo la depressione Nasir, col minimo dislocato poco a sud-ovest delle coste irlandesi. Tale circolazione ciclonica verrà progressivamente riagganciata dal nastro nord-atlantico, determinando così la fine della fase eccezionalmente calda soprattutto in Francia e in Spagna.

Tuttavia, la progressiva distensione lungo i paralleli dell'anticiclone Vera avrà, come "effetto collaterale", quello di pilotare verso sud-est la massa d'aria calda attualmente presente sui settori nord-occidentali europei: ecco che, quindi, già da domani sul Salento le temperature saranno in graduale e progressivo aumento.

Alquanto bizzarro osservare l'arrivo di un fronte caldo dai quadranti settentrionali.



Supermeteo