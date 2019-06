Esplosione per una fuga di gas a Porto Cesareo: morti zio e nipote

Le vittime erano entrambe ricoverata all'ospedale Perrino di Brindisi per le gravi ustioni riportate.

Le gravi conseguenze riportate dopo l’incidente non hanno lasciato scampo: sono deceduti nel giro di poche ore, a otto giorni da quella terribile esplosione avvenuta nella casa in località Poggio, nelle vicinanze di Porto Cesareo, zio e nipote.

Lo zio 62enne, Franco Fanizza, è morto nella notte all'ospedale Perrino di Brindisi, dove era ricoverato per via delle gravi ustioni riportate. La brutta notizia della morte anche del nipote 43enne, Massimo Fanizzi, ricoverato nella stessa struttura, è arrivata nel primo pomeriggio di oggi. Le condizioni di entrambi erano gravi, disperate.