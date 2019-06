Barbara Lezzi ricorre all'immunità parlamentare ed evita processo per diffamazione

L’attuale Ministro per il Sud ricorre all’applicazione dell’articolo 68 della Costituzione per evitare il processo.

Il Ministro per il Mezzogiorno, Barbara Lezzi, ricorrerà all’immunità parlamentare ed e vita un processo per diffamazione. Il giudice di pace della sezione penale di Bari, Matilde Tanzi, lo scorso 25 giugno, ha accolto la richiesta dei legali della pentastellata salentina, che avevano rilevato l’insindacabilità parlamentare per alcune frasi pronunciate dall’allora senatrice durante un incontro (nel 2016) con gli attivisti pugliesi all’indirizzo di Massimo Potenza.

L’ex attivista del M5s, una volta a conoscenza delle dichiarazioni, aveva sporto querela per diffamazione. Tuttavia, il processo non era mai iniziato perché la Lezzi non aveva preso parte alle udienze programmate, giustificandosi con il legittimo impedimento, fino a ricorrere all’applicazione dell’articolo 68 della Costituzione che prevede appunto che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni».