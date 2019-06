La denuncia da parte dei carabinieri della Forestale di Otranto.

È stato denunciato dal personale dei carabinieri della Forestale di Otranto un 50enne di Uggiano La Chiesa. L’uomo è ritenuto responsabile di gestione di rifiuti non autorizzata e deposito incontrollato di scarti da demolizione, per un quantitativo stimato di circa 50 mc, su di una superficie estesa 85 mq circa, all’interno di un’area di proprietà, su cui insiste una ex cava di bauxite, nel territorio di Minervino di Lecce.