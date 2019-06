Villa Convento, pubblicato bando di gara per la riqualificazione

Pubblicato il bando di gara per la riqualificazione urbana della frazione.

È stato pubblicato il bando di gara per la riqualificazione urbana della frazione di Villa Convento e la messa in sicurezza di viale Luciano Pavarotti e aree circostanti, nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Lecce, Città ruraLE”. Gli interventi, per un valore complessivo di circa 1.757.000 euro, riguardano la Riqualificazione del borgo rurale di Villa Convento, attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi, la pubblica illuminazione e i lavori di fognatura pluviale.

Le offerte e le domande di partecipazione devono essere inviate in versione elettronica attraverso l’utilizzo del sistema telematico denominato “Tutto Gare”, il cui accesso è consentito alla pagina http://lecce.tuttogare.it/ . ovvero dal sito istituzionale www.comune.lecce.it alla voce Utilità – Bandi di Gara – Gare Telematiche.

Le offerte dovranno pervenire al Sistema telematico “Tutto Gare”, seguendo la procedura entro e non oltre le ore 12,00 del 22 luglio 2019.