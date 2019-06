Sparatoria in pieno giorno nella città vecchia: due feriti gravi a Taranto

La sparatoria nei pressi di via Duomo, nel cuore della città vecchia.

Sparatoria in pieno giorno nella città vecchia: accade a Taranto, lungo via Duomo, dove si sarebbe consumato un conflitto a fuoco tra due individui del posto. Entrambi sono rimasti feriti, venendo soccorsi e trasferiti in codice rosso dai sanitari del 118 all’ospedale Santissima Annunziata.