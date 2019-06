Nasce a Lecce l'"Ospedale senza dolore", hub di riferimento

In mattinata è stato inaugurato il Centro di riferimento Terapia Antalgica del Salento, che è già operativo: è ufficialmente partito il servizio con le terapie all’avanguardia contro il dolore per Lecce-Taranto-Brindisi: servirà per i pazienti di secondo e terzo livello, compresi i malati cronici e oncologici.

Nel Polo Oncologico di Lecce è stato attivato un servizio fondamentale per tutto il territorio salentino: un ambulatorio di Terapia Antalgica all’avanguardia all’interno del “Vito Fazzi” di Lecce. In mattinata si è tenuta l’inaugurazione alla presenza dei vertici dell’Asl leccese, del commissario Rodolfo Rollo, dell’assessore regionale Loredana Capone, e del sindaco Carlo Salvemini.

L’HUB leccese entra in gioco in seconda battuta, quando il paziente deve combattere un dolore cronico, oncologico, oppure relativo ad altre gravi patologie. Oggi c’è un centro a Lecce, un punto di riferimento multidisciplinare, tecnologicamente e professionalmente avanzato. Anestesia e Rianimazione diventano moderne e innovative: questo è l’anello più importante della rete strutturata per aiutare tutti, soprattutto i piccoli pazienti oncologici. “Questo è l’ospedale senza dolore - afferma Giuseppe Pulito, direttore di Rianimazione dell’ospedale e responsabile del nuovo centro - Ora c’è un’équipe dopo l’operazione che prende in carico il paziente e completa un lavoro cominciato dai colleghi. Il valore aggiunto consiste nell’avere un reparto operativo con un anestesista che può intervenire per 12 ore, supportando oncologia, oncoematologia e di radiologia, che avendo liste d’attesa lunghe ha bisogno del nostro supporto. Quindi, offriamo un sostegno anche agli altri reparti”. Tra gli utenti tanti bambini. Il commissario Rollo ha approfittato della presenza dei vertici regionali (inclusa Paola Povero, in rappresentanza di Emiliano) per parlare dei nuovi posti di terapia intensiva nel polo pediatrico: è stato avviato con la Regione l’iter per due posti in più. Poi ci sono le procedure dialitiche per i piccoli da agevolare.

LECCE HUB DI MACRO AREA SALENTO

Il Centro di Terapia Antalgica del Salento diventa un HUB di macroarea (serve Lecce, Brindisi e Taranto), che opera in collegamento con i presidi ospedalieri territoriali (spoke), nei quali vengono assicurate le funzioni ospedaliere di base. Tutti i pazienti di secondo o terzo livello da trattare devono confluire a Lecce. In altre parole, tutti quelli che hanno già usufruito di un trattamento di base. Il centro eroga le proprie prestazioni dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle 13:30, e sorge nel padiglione oncologico “Giovanni Paolo II”, al primo piano. Il paziente ricoverato per accedere a questo ambulatorio deve ottenere una richiesta di “visita di terapia antalgica” fatta dal medico dell’ospedale. I pazienti esterni, invece,devono richiedere una prescrizione medica con dicitura “visita di terapia antalgica” effettuata dal medico curante: in questo caso ci si dovrà rivolgere al CUP. Solo in casi urgenti, quando si è riscontrato un dolore oncologico acuto, dolore herpetico, dolore da radiocolopatia acuta, può essere fatta richiesta di visita con carattere di priorità.

PRESTAZIONI AMBULATORIALI

Il centro di terapia antalgica diretto dal Dottor Giuseppe Pulito si occupa della diagnosi e cura di varie tipologie di dolore acuto e cronico: dolore neoplastico, dolore neuropatico, dolore cronico muscolo-scheletrico, dolore ischemico. “Gli ambulatori sia territoriali che ospedalieri fungono da filtro per poi accompagnare il paziente nel nostro Centro” - spiega Pulito, durante la cerimonia di inaugurazione all’interno del Centro. “Noi vogliamo strutturare un ospedale senza dolore, che aiuti tutti, anche le donne che partoriscono - spiega Rodolfo Rollo, commissario Asl Lecce - Senza il dolore i tempi di recupero sono molto più veloci. Per far questo bisogna lavorare su più campi in maniera multidisciplinare: i responsabili di questo centro hanno lavorato con i loro colleghi alla partoanalgesia, con i chirurghi, con gli ortopedici per inserimento di pompe, prima e dopo l’intervento, ma hanno lavorato anche con gli oncologi per le cure palliative, per i malati terminali. Hanno lavorato su più fronti e questo passaggio sancisce la chiusura di un cerchio. Vogliamo andare a gestire tutti i pazienti senza dolore utilizzando tutti quei mezzi che la scienza ci ha messo a disposizione. Tanti professionisti che operano qui sono legati da un filo: fanno tutti parte del reparto di terapia intensiva e rianimazione del nostro ospedale. I clinici, oppure gli altri medici, che non riescono a risolvere il problema del dolore dei loro pazienti sanno che qui c’è un centro all’avanguardia che può risolvere tutti loro problemi. Una volta che il paziente passa in carico a questo centro, viene gestito con un programma puntuale”.

LE NUOVE TECNICHE CONTRO IL DOLORE

“Le nuove tecniche per non sentire il dolore, anche nel campo dell’oncologia, sono basate sull’infusione di sostanze oppioidi nello spazio midollare. Utilizziamo spesso le protesi impiantate con delle pompe sottocutanee che permettono di infondere un analgesico a bassi disaggi, evitando gli effetti collaterali e rendendo efficace il farmaco immesso. “Noi cerchiamo di trattare il paziente oncologico con meno invasività e utilizzando le terapie farmacologiche: nel 90% dei casi riusciamo ad evitare le procedure invasive. Le uniche vere controindicazioni si verificano solo quando non funziona la protesi, per il resto tutte le terapie volgono a buon fine. Effetti collaterali non ce ne sono, se non quelli degli oppioidi. La terapia viene cucita addosso paziente seguendo i principi della medicina personalizzata. Lavoriamo anche con uno psicologo, perché il paziente possa essere ben predisposto: è la nuova frontiera dell’umanizzazione della medicina”.

“Noi siamo l’anello di una catena fatta di ambulatori e strutture, che in ultima istanza si rivolgono a noi per sconfiggere il dolore del loro pazienti - spiega il dottor Filippo De Rosa - Siamo l’anello di congiunzione di tutte le strutture presenti sul territorio e forniamo le terapie antalgiche all’avanguardia. La nostra è un’attività di secondo livello che integra e completa il lavoro delle strutture di base”. Anche la rete oncologica oggi potrà beneficiare di un servizio in più: un ospedale che sconfigge il dolore.