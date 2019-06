Benzar e Shakhov in arrivo, per Puscas e Farias tanti ostacoli. Il punto sulle trattative

Questo week end potrebbe essere quello decisivo per la firma del terzino rumeno e del centrocampista ucraino, entrambi a un passo dall'arrivo.

Questa in via di conclusione sarà l’ultima giornata pre mercato. Lunedì vi sarà infatti il via ufficiale alla sessione di compravendite, sessione che vede il Lecce grande protagonista in quanto ad attività al fine di allestire una rosa all’altezza della Serie A. Già il week end, però, potrebbe essere decisivo in chiave innesti.

Sono infatti in dirittura d’arrivo le trattative per Romario Benzar e Yevhen Shakhov. Il terzino rumeno ha trovato l’accordo con i giallorossi già da un paio di giorni, e lo stesso vale per la Steaua Bucarest (cessione per 2 milioni). Restano da definire gli ultimi dettagli di un contratto che sarà di circa 550mila euro l’anno per 3 anni più un quarto di opzione. Situazione in definizione anche per il mediano ucraino, che lunedì sarà ufficialmente svincolato. Il Paok non lo tratterrà, e domani potrebbe dunque già firmare il nuovo accordo.

Tra i pali il nome nuovo è quello di Etrit Berisha, che scavalca Sportiello nelle preferenze di Meluso. In difesa i nomi di Tonelli e Silvestre sono incalzati da Magnani. Difficile, infine, la situazione in attacco. Sembrava tutto fatto per Diego Farias, ma l’inserimento del Sassuolo ha messo la trattativa in una fase di stallo simile a quella per Yilmaz. Nelle ultime ore accelerata per Puscas, su cui però è piombato lo Sheffield United che può garantirgli un contratto certamente più sostanzioso.