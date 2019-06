Maltratta e estorce denaro alla madre e aggredisce militare, in manette 27enne

L'uomo è stato arrestato ieri dai carabinieri.

Maltratta la madre per estorcerle denaro e finisce in manette. L'arrestato è Giacomo Augusto Spinola, 27enne di Corsano, colto in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione nella serata di ieri. Il giovane ha assunto in più occasioni condotte violente nei confronti della madre 53enne: con violenza anche di natura fisica, in due distinte occasioni, le ha estorto somme contanti di 40 euro e 50 euro e la donna è stata soccorsa dal personale medico.