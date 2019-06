Sos caldo: dal Comune acqua, frutta e verdura gratis per anziani malati e indigenti

L'assessorato al Welfare ha finanziato anche quest'anno i soggiorni termali per il mese di settembre.

Sos caldo: anche il Comune di Lecce lancia il Piano Emergenza a favore degli anziani che più di tutti soffrono durante il periodo estivo. Beneficiarie del Piano, approntato dal servizio Welfare di Palazzo Carafa, per fronteggiare la calura estiva, saranno le persone anziane in precarie condizioni di salute residenti nella città di Lecce. Il servizio prevede la consegna settimanale a domicilio - limitatamente al periodo estivo - di acqua, frutta e verdura. Possono accedere al servizio gli anziani residenti in città con una età superiore ai 65 anni e con un ISEE pari o inferiore a 7.500 euro e in precarie condizioni di salute debitamente certificate dal medico di famiglia.

Per accedere al servizio e avere informazioni occorre presentare istanza su carta semplice,presso il Servizio di Segretariato Sociale in Via San Massimiliano Kolbe, angolo Via Pistoia, a Lecce, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. utilizzando il modulo disponibile a questo link, oppure una volta compilato il modulo occorre consegnarlo presso gli uffici dei Servizi Sociali in via Pistoia, allegando alla richiesta il modello ISEE in corso di validità, l'autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare e il certificato medico attestante le precarie condizioni fisiche.

A beneficio della popolazione più anziana il Comune di Lecce organizza anche per l’estate 2019 i soggiorni climatici termali. Una iniziativa che ha l'obiettivo di prevenire e superare eventuali rischi di isolamento e favorire la socializzazione. I soggiorni si svolgeranno nel mese di settembre per un periodo di dodici giorni, dei quali undici di pernottamento, con trattamento di pensione completa nelle seguenti località: Montecatini Terme, Cattolica, Rimini, Riolo Terme, Tivoli.

L’Amministrazione Comunale garantisce l'organizzazione e il coordinamento dell'iniziativa, il servizio trasporto con pullman gran turismo e la presenza di accompagnatori, mentre le quote alberghiere rimarranno a totale carico degli utenti. Possono partecipare ai soggiorni climatici-termali i cittadini ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Lecce.

Gli interessati potranno ritirare e far pervenire la domanda di partecipazione presso il settore Politiche Sociali sito in Lecce Via San Massimiliano Kolbe, da lunedì 8 a venerdì 19 luglio, dalle ore 8.30 alle ore 13. È anche possibile scaricare la domanda dal sito del Comune di Lecce a questo link.