Via i ponteggi da Santa Croce: dal 7 luglio il simbolo del barocco torna a splendere

La basilica verrà restituita alla città dopo due anni di restauri.



Via i ponteggi da Santa Croce, il simbolo del barocco leccese torna a splendere dal prossimo 7 luglio. Dopo due anni di restauri, la facciata della basilica verrà restituita alla città in tutta la sua bellezza.

Durante i lavori che hanno interessato la facciata della chiesa, molti turisti e cittadini hanno potuto godere da vicino delle meraviglie del barocco: grazie all'ascensore panoramico installato dalla ditta Nicolì, infatti, i visitatori hanno ammirato da vicino le statue e i putti che adornano la basilica.

Adesso tutto è pronto per lo smontaggio del telone e delle impalcature per ridonare alla città uno dei suoi monumenti più belli.



Foto di Restauro Santa Croce Lecce