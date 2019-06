Faccia a faccia tra Comune e Open Fiber, Delli Noci: "Rattoppi fatti male saranno ripristinati"

La società estenderà la copertura della fibra ultra veloce anche nei quartieri periferici della città.

Si è tenuto ieri a Palazzo Carafa un incontro tra il sindaco Carlo Salvemini, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Alessandro Delli Noci e i responsabili di Open Fiber, la società che - con un investimento di circa 12 milioni di euro - sta effettuando in città i lavori per la banda ultralarga.

Obiettivo dell’incontro fare il punto sui ripristini stradali effettuati e da effettuare a seguito degli scavi eseguiti per la posa dei cavi in fibra ottica e garantire la messa in sicurezza, nel più breve tempo possibile, delle strade cittadine.