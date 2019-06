Ciak si gira, il set di "Cops" si trasferisce a Lecce

Location via Cairoli e Convitto Palmieri.



Oggi e domani le riprese di "Cops- Una banda di poliziotti" si trasferiscono nel centro storico di Lecce. La troupe del regista Luca Miniero sarà in via Cairoli e in piazzetta Carducci (Convitto Palmieri). Per consentire le riprese il Comune ha emanato un'ordinanza con divieto di fermata e rimozione forzata per via Cairoli (da via Russi a piazzetta Carducci) e per viale Gallipoli (lato sinistro, nel piazzale antistante l'immobile del catasto) dalle ore 18 di ieri alle ore 18 di domani, 29 giugno.

Nelle scorse settimane le riprese del telefilm prodotto da Sky con il supporto di Apulia Fuilm Commission sono state effettuate nel centro storico di Nardò, ad Acaya e in altri punti del Salento.

La serie tv dovrebbe arrivare sugli schermi nel 2020 e il protagonista è Clausio Bisio. La t

rama è quella della commedia: in una piccola cittadina in cui da diversi anni non vengono commessi crimini. Un giorno arriva un’emissaria del Ministero dell’Interno per chiudere il Commissariato di Pubblica Sicurezza in quanto, in assenza di attività criminose, la struttura non solo è ritenuta superflua, ma inoltre grava sulle finanze pubbliche. Da qui inizieranno una serie di eventi.



Foto dal profilo istagram di Bisio