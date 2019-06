Centri per l'impiego del Lazio: 355 nuovi posti di lavoro

REGIONE LAZIO: banditi concorsi pubblici, per esami, per la copertura di complessivi trecentocinquantacinque posti a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. Scadenza: 25 luglio 2019.



La suddivisione dei posti:

- duecento di esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D;

- venti di esperto statistico, categoria D;

- venti di esperto comunicazione e relazioni istituzionali, categoria D;

- venti di esperto area informatica, categoria D;

- dieci di esperto service designer;

- sessanta posti di assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria C;

- venticinque di esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D.



Il testo integrale dei bandi, con l'indicazione di tutti i requisiti richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, nonchè i relativi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 25 giugno 2019 e sul sito internet della Regione Lazio, www.regione.lazio.it sezione «bandi di concorso».