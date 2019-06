Estate sicura: controlli a tappeto a Gallipoli

Sanzionato un circolo ricreativo dove era presente una macchinetta per giochi irregolare.



Controlli a tappeto da parte della Polizia di Stato a gallipoli. E' iniziata l'operazione ad alto impatto voluta dal Questore di Lecce Andrea Valentino nella città di Gallipoli in vista della stagione estiva, nell’ambito dell’operazione “Legalità diffusa: ad oltranza”.

Ieri sera gli agenti della squadra amministrativa della Questura e del locale Commissariato di Polizia, i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, i poliziotti della Polizia Scientifica del Commissariato di Gallipoli ed il personale della sezione operativa dell’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Lecce hanno effettuato due controlli amministrativi presso due circoli ricreativi.

In uno di questi, il controllo ha accertato che una delle macchinetta per giochi installata nella sala del circolo privato era irregolare perché non conforme alle caratteristiche, priva di nulla osta e di qualsiasi codice identificativo.

La macchinetta per giochi inoltre conteneva anche il poker, vietato dalla legge perché ritenuto un gioco d’azzardo.

Pertanto, i poliziotti ed il personale dell’Ufficio Dogane e Monopolio hanno sequestrato la macchinetta per giochi elevando la relativa sanzione amministrativa.

Inoltre, durante l’attività di controllo del territorio sono state identificate 109 persone e controllate 115 targhe e 51 veicoli.

Due giovani sono stati sanzionati per violazione al codice della strada per eccesso di velocità e mancato libretto di circolazione al seguito e per uso del cellulare durante la guida.