Si stacca un grosso ramo e travolge un'auto: tragedia sfiorata a Lecce

L'episodio è accaduto ieri sera in via Cavallotti.



Si stacca un grosso ramo e travolge un'auto in sosta. Tragedia sfiorata nella serata di ieri in pieno centro: intorno alla mezzanotte un grosso ramo si è staccato da un albero situato negli spartitraffico di via Cavallotti di fronte alla scuola elementare "Cesare Battisti". L'auto parcheggiata sotto al tronco è stata letteralemtne travolta. Fortunatamente nessuno si trovava nei paraggi al momento delli'ncidente, evitando così conseguenze molto più gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.